FANS: possono ostacolare la fertilità e interferire sulla gravidanza?

Una domanda di: Sara

Salve,

ho letto la risposta riguardo alla ricerca di gravidanza mente si assume augmentin e cortisone. Io mi sono fratturata un dito e per uno stato

infiammatorio importante che si è venuto a creare attualmente sto prendendo augmentin. Ho preso antinfiammatori come brufen ma non essendo efficaci sono

passata prima a 1/4+1/4 di prednisone (solo un giorno) e da oggi mi hanno prescritto il Tauxib 60 mg una compressa al giorno. Quest’ultimo farmaco può

creare delle problematiche? Chiedo perché anche sul foglietto illustrativo è specificato, ma non so se come avvertenza d’obbligo. Sto entrando nei miei

giorni fertili e volevo essere sicura di non rischiare di provocare danni o problemi nel caso di una gravidanza.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Sara,

i farmaci antinfiammatori non steroidei (classe a cui appartengono l’ibuprofene-Brufen e l’etoricoxib-Tauxib) possono interferire con l’ovulazione (in particolare se assunti in terapie prolungate) e il loro impiego è associato a una riduzione della probabilità di concepimento e a un aumento del rischio di aborto spontaneo.

Per questo motivo è preferibile, se possibile, evitare la loro assunzione se si è alla ricerca di una gravidanza.

Se l’assunzione è di breve durata e l’assunzione avviene prevalentemente in prossimità del concepimento, non c’è un’associazione con un aumento del rischio di malformazioni in caso di gravidanza.

Nel suo caso, le suggerirei di valutare con il medico come procedere con la terapia. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

