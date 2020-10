Fare l’amore a due settimane dal parto

Una domanda di: Mara

Salve ho avuto un rapporto non protetto a 14 giorni dal parto. Cosa mi consiglia di fare.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

in genere si consiglia di attendere alcune settimane dopo il parto per la ripresa dell’attività sessuale, perchè altrimenti la penetrazione potrebbe determinare irritazioni locali. In realtà, però se si ricomincia prima non ci si espone a particolari rischi e questo vale in virtù del principio secondo cui il momento giusto per ricominciare ad avere rapporti sessuali è quello in cui si avverte il desiderio di averli. Anche per quanto riguarda la possibilità di essere rimasta incinta, può escluderla. Stia dunque tranquilla. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto