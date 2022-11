Fare l’amore in gravidanza può causare un parto pretermine?

Una domanda di: Adina Gabriela

Salve dottoressa, non so se si ricorda di me… Avendo avuto delle risposte davvero molto chiare da lei, e avendomi dimostrato molta professionalità, ho deciso di riscriverle per avere altri consigli/pareri… Sono in gravidanza (28+1). Io dall’inizio della gestazione, essendo pienamente fisiologica, ho sempre avuto rapporti completi…mi è stato detto (da conoscenti) che il liquido seminale all’intero può creare parto prematuro o contrazioni… Vorrei sapere se è davvero così, se dovrei smettere di avere rapporti completi in gravidanza o se posso stare tranquilla. La ringrazio tanto anticipatamente, attendo sue risposte.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, sono contenta che la sua gravidanza stia procedendo a gonfie vele e anche che lei si senta libera di pormi una domanda così “intima”: non è scontato!

Le posso confermare che in gravidanza (fisiologica, come lei stessa l’ha definita) si possono avere rapporti completi e che questi non costituiscono una minaccia dal punto di vista delle contrazioni uterine premature.

Infatti la Natura è bene attrezzata e ha predisposto tutto in modo davvero meraviglioso.

Non è così facile osservare un’astinenza per nove mesi consecutivi, no? E infatti non è richiesta, per fortuna!

L’unica accortezza da avere durante il rapporto sessuale, è che non causi dolore alla mamma.

(Il dolore ci protegge e nel travaglio di parto ci guida ad assumere le posizioni più adatte, per questo l’epidurale può essere una cattiva alleata di noi donne, anche se è fuori moda farlo presente.)

Tornando al rapporto, sappiamo che vengono messe in circolo sia le endorfine (l’ormone dell’innamoramento) che l’ossitocina (ormone delle contrazioni)…per questo partorire è molto più simile a far l’amore di quel che crediamo!

Tuttavia, fino alla 37° settimana di gravidanza, l’ossitocina non è motivo di contrazioni uterine in quanto l’utero non ha ancora espresso i recettori per l’ossitocina e quindi, semplicemente, non è responsivo a questo ormone.

Vale lo stesso discorso anche per l’allattamento al seno: non mette a rischio la gravidanza la donna incinta che allatta.

Quanto alle prostaglandine contenute nel liquido seminale, non sono in grado di indurre la maturazione del collo (ossia di farlo ammorbidire e preparare per dilatarsi) dell’utero se ancora non è giunto il momento giusto.

In sostanza, le confermo che può approfittare di questi mesi di gravidanza per unirsi al suo compagno e mi permetto di osservare che è davvero importante che questo accada, per partecipare insieme dell’avventura di diventare genitori.

Spesso capita che i papà abbiano timore di mettere in pericolo la gravidanza stessa, invece non c’è nulla da temere, anzi: meglio approfittare ora che il bimbo non richiede attenzioni…dopo il parto far l’amore non sarà così agevole per vari motivi che ora non sto a illustrarle (non le rovino la sorpresa)

Il rapporto tra voi è quello che ha dato origine a questa nuova vita e va alimentato giorno per giorno…o notte dopo notte…

Le faccio le mie congratulazioni per la gravidanza che ormai è giunta al terzo trimestre…chissà se seguirà il corso pre-parto con delle brave ostetriche?

Credo sarebbe davvero utile per lei e, perché no?, anche per il suo compagno

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto