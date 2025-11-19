Fare vita normale in gravidanza cosa significa?

Professoressa Anna Maria Marconi A cura di Anna Maria Marconi - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 19/11/2025 Aggiornato il 19/11/2025

Fare vita normale in gravidanza significa poter fare tutto con moderazione, evitando di affrontare sforzi fisicamente impegnativi e fermandosi a ripsare quando ci si sente stanche.

Una domanda di: Martina
Sono alla 16^ settimana di gravidanza. Ieri, a seguito di un controllo, mi è stato comunicato di avere la placenta un po' bassa e di avere un polipetto sul collo dell'utero.
La ginecologa mi ha detto di condurre una vita il più normale possibile ma facendo attendono a non fare sforzi o ad affaticamento troppo, ma esattamente questo che significa? Posso farmi una giornata al centro commerciale, andare a mostre o ad eventi o anche in questo caso è meglio evitare? Teniamo presente che arrivo da un primo trimestre di gravidanza in cui avevo spotting e ho assunto progeffik. Grazie per eventuali spiegazioni.

Anna Maria Marconi
Gentile signora,
a 16 settimane la placenta può essere "un po' bassa" e solo l'ecografia della 20esima settimana confermerà o meno che ci sia effettivamente un problema. Per quanto riguarda il polipo del collo dell'utero, può essere stato lui la causa dello spotting del primo trimestre. L'importante è che venga lasciato stare dov'è e non dovrebbe creare problemi alla gravidanza. Per quanto riguarda la vita normale, quanto descrive mi sembra normalissimo. L'importante è che non si affatichi, ovvero, in altre parole, quando si sente stanca, si riposi.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

