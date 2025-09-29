Farmaci antifebbrili e antinfiammatori assunti prima di sapere di essere incinta: ci sono rischi?

Una domanda di: Alba Sono stata 2 giorni a letto con 38.5 di febbre e ho assunto regolarmente la Tachipirina 1000 ogni sei ore in quei giorni, il terzo giorno in farmacia mi hanno detto di passare all'ibuprofene 600 dato che avevo anche un forte mal di gola (2 compresse al giorno) e mi hanno dato lo spray neo borocillina gola e dolore che ho finito nella stessa giornata, il quarto giorno ho preso solo una compressa di ibuprofene e metà nuovo flacone dello spray, peccato che ho fatto un test di gravidanza ed è risultato positivo. Ho assunto queste medicine nei seguenti giorni: settimana 3+5, 3+6, 4+0, 4+1. Devo preoccuparmi? Ho letto online che appunto ibuprofene ecc possono provocare malformazioni. La ringrazio.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Alba,

gli studi disponibili sull'uso nel primo trimestre di gravidanza di paracetamolo, ibuprofene (Brufen) e flurbiprofene (Neo Borocillina gola e dolore), valutati nel loro complesso, non documentano un'associazione con un maggior rischio di malformazioni. Alcuni studi hanno segnalato un aumento del rischio di aborto spontaneo associato all'assunzione nelle prime settimane di gravidanza di farmaci antinfiammatori non steroidei (classe a cui appartengono ibuprofene e flurbiprofene), non confermato però da altri e i dati al riguardo non sono, pertanto, conclusivi. Nel suo caso specifico, l'assunzione di questi farmaci è stata occasionale e di breve durata e questo rende ancor più improbabili eventuali rischi per lo sviluppo embrionale. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto