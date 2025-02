Farmaci con lattosio: che fare se si è intolleranti?

Il mio ginecologo mi ha dato una cura a base di bactrim per una settimana e deltacortene da 5 due volte al giorno per 20 giorni, per una sospetta lieve endometrite, ma ho visto che il deltacortene contiene lattosio. Visto che sono intollerante e già questi farmaci di per sé mi portano gravi disturbi gastrici, si potrebbe sostituire con bentelan ( se sì a che dosaggio) oppure esiste deltacortene senza lattosio?



Salve signora, in effetti ha ragione: deltacortene (ossia prednisone) contiene lattosio mentre il bentelan (ossia betametasone) ne è privo.

Dato che le è stata prescritta una terapia impegnativa sia antibiotica che cortisonica, mi parrebbe opportuno intraprendere anche una protezione gastrica con omeprazolo 20 mg 1 compressa al giorno al mattino in modo da tutelare lo stomaco dall’azione aggressiva in particolare dei cortisonici. Non mi risulta che esista un deltacortene privo di lattosio (ma si può eventualmente domandare in farmacia).

Eventualmente la dose di bentelan equivalente a 5 mg di Deltacortene sarebbe di 0,75 mg. Le allego un link che mostra l’equivalenza e anche il fatto che il Bentelan rispetto al Deltacortene ha una durata d’azione maggiore.

Immagino che comunque le toccherebbe assumere Bentelan 0.75 mg mattina e sera. Dato che le compresse di Bentelan sono da 0.5 mg, occorrerebbe una compressa e mezza per arrivare a 0.75 mg per dose. Spero di averla aiutata, in ogni caso mi pare corretto che lei verifichi con il Curante ginecologo o almeno col medico di base queste indicazioni terapeutiche.

Rimango a disposizione se desidera, cordialmente.

