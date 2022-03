Farmmaci contro un’infezione ai testicoli: è rischioso concepire durante la cura?

Una domanda di: Stella

Salve Dottore se mi hanno detto bene sono alla quinta settimana di

gravidanza!

Sono molto preoccupata perché il concepimento è avvenuto mentre il mio

compagno assumeva i seguenti farmaci: Rocefil punture 1 x 7giorni; Levoxacin compresse 1 x 5giorni; Deltacortene da 50mg x 5giorni.

Aveva un’infezione ai testicoli.

Questo può aver causato danni al mio bambino?

Grazie sono molto in ansia.





Antonio Clavenna

Gentile Stella,

l’assunzione paterna dei farmaci da lei elencati in prossimità del concepimento non è associata a un aumento del rischio di malformazioni o di altri rischi per lo sviluppo embrionale. Può dunque stare tranquilla. Cordiali saluti e tanti cari auguri per la sua gravidanza.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

