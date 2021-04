Fastidi dopo un mese dal cesareo

Una domanda di: Lella

Un mese fa sono stata operata d’urgenza con taglio cesareo (cicatrice

verticale) per distacco della placenta. Adesso ho ancora dolori che mi impediscono di condurre una vita normale. In

particolare i dolori sono presenti sotto la cicatrice; all’inguine sento tirare, ho fastidio anche al lato destro dell’addome e tale fastidio

coinvolge anche la gamba destra. Sono molto preoccupata. È normale tutto

ciò dopo un mese ? Grazie in anticipo per la risposta.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla Gentile signora,

il taglio che le è stato praticato permette un accesso più rapido all'utero: evidentemente nella sua situazione non si poteva fare altrimenti. La sutura chirurgica è però più complessa e questo ha come conseguenza una più lenta guarigione dell'incione praticata col bisturi. In più, la tecnica usata favorisce lo sviluppo di aderenze. Posto tutto questo, dopo un mese i vari fastidi dovrebbero essersi attenuati per cui le consiglio di consultare il chirurgo che l'ha operata affinché la sottoponga a un controllo accurato (visita ed ecografia): è infatti opportuno capire perché la situazione non sta migliorando. Mi tenga aggiornato se lo desidera. Cari saluti.