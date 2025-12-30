Fastidio alla deglutizione: può essere il reflusso?

Una domanda di: Chiara Da qualche settimana, forse mesi, sento fastidio durante la deglutizione del cibo. A volte il fastidio lo sento anche nelle orecchie, a volte bilaterale altre solo nel lato sinistro. Non accade con ogni deglutizione ma con cibi duri o bocconi grandi. Negli ultimi giorni mi sveglio con fastidio più intenso, che poi migliora durante la giornata e torna a peggiorare la sera e lo sento anche quando deglutisco la saliva. Un paio di settimane fa ho avuto anche tosse secca molto fastidiosa, sempre mattino e sera. A metà settembre 2025 ho fatto un controllo dall'otorino che ha usato il fibroscopio per guardarmi la gola, mi ha controllato anche le orecchie e andava tutto bene. Mi chiedo se sia il caso di tornare per un ulteriore controllo. In passato ho sofferto di reflusso gastroesofageo che mi dava tosse secca, soprattutto la notte, e sensazione di bolo in gola. Potrebbe essere quello o devo approfondire per escludere patologie gravi? Per darle il quadro completo, soffro anche di problemi con l'articolazione temporo-mandibolare, soprattutto nel lato sinistro. La ringrazio per l'attenzione e le auguro Buone Feste. Un saluto.



Gentile signora,

è molto difficile darle una risposta senza poterla visitare e con così poche informazioni in mio possesso e penso che questo lo comprenderà bene. In ogni caso sì, può essere reflusso. Per appurarlo basta fare una terapia anti reflusso e vedere se va meglio. Nel caso l'ipotesi è corretta. Per contro, se non dovesse migliorare è opportuno che lei si faccia rivedere. Ricambio i suoi auguri, con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

