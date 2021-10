Fastidio dopo la polipectomia

Una domanda di: Roberta

Una settimana fa ho fatto l’intervento per togliere un polipo

all’utero. Ho la visita di controllo tra due mesi. Non è meglio

farla prima? Poi cosa posso fare o mettere per le escoriazioni sulle pareti

esterne della vagina che sono molto irritate e mi fanno male. Deve arrivarmi

il ciclo e l’assorbente mi irriterà ancora di più. Grazie.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Roberta,

può utilizzare una crema come per i bimbi…ipo Fissan.

Per il controllo va bene dopo la prossima mestruazione, che sarà più abbondante del solito. Con cordialità.