Fattore V di Leiden e vaccino anti-Covid

Una domanda di: Antonietta

Dovrei fare il vaccino anti-Covid e ho il fattore V di Leiden. Non prendo

nessun medicinale, ho quasi 58 anni. Chiedo se posso farlo tranquillamente o

se prima devo fare qualche cura particolare o analisi mediche. Grazie, saluti.



Angelo Michele Carella Angelo Michele Carella

Cara Signora,

come è stato precisato dall’AIFA non ci sono dati che controindichino la somministrazione del vaccino anti- Covid nel suo caso. Non è necessario neppure utilizzare cardioaspirina o altri anticoagulanti in previsione della vaccinazione o subito dopo.

Cari saluti.

