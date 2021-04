Fattore V di Leyden in gravidanza: per quanto l’eparina?

Una domanda di: Sorina

Mi scusi dell disturbo vorrei chiedere un informazione, io sono

alla 12 settimana di gravidanza ho fatto trasferimento di embrione, ho la

mutazione del fattore V Leyden, faccio le punture di Clexane, il mio

ginecologo mi ha detto di smettere di fare le punture. Io non so cosa fare, ho

letto un po’ e vedo che tante donne le fanno fino alla fine, ho un dubbio

non so cosa fare smettere o no? Grazie.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

se ha la mutazione del fattore V di Leyden sarebbe opportuno continuare fino alla fine della gravidanza. Questo vale in generale, ma ovviamente non posso certo interferire sulle prescrizioni del suo curante che, a differenza di me, conosce la sua situazione e la sua storia clinica. Le consiglio dunque di confrontarsi con lui, chiedendo conferma dell'indicazione. Con cordialità.