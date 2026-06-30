Fazzoletto sporco di un estraneo: può trasmettere infezioni?

La letteratura scientifica non contempla tutti i possibili veicoli di contagio, quindi non è possibile stabilire a priori se si svilupperà una malattia infettiva in seguito a un comportamento a (potenziale) rischio.
Una domanda di: Teresa Sono a 19 settimane di gravidanza oggi mi è successa una cosa sgradevole: sono entrata in un bar e mi hanno dato un piatto sotto il quale c'era un fazzoletto bagnato e sporco di cibo. Toccando il fazzoletto posso aver preso qualche malattia? Dopo averlo toccato mi sono disinfettata le mani.
Fabrizio Pregliasco
Gentile signora,
purtroppo la letteratura scientifica non contempla le infinite eventualità che possono esporre al rischio di ammalarsi. Non ho idea se quel fazzoletto fosse contaminato da agenti infettivi che trasmettono infezioni semplicemente attraverso un fugace contatto dita-oggetto. Il fatto che lei dopo aver toccato il fazzoletto sporco si sia disinfettata le mani depone a favore di un rischio davvero minimo, credo quindi che possa stare tranquilla. Se però nei prossimi giorni dovessero comparire sintomi strani, per esempio che coinvolgono l'apparato gastrointestinale (nausea, vomito, diarrea), le consiglio senz'altro di rivolgersi al suo medico per fargli valutare la situazione. Cari saluti.
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