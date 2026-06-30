Fazzoletto sporco di un estraneo: può trasmettere infezioni?

Una domanda di: Teresa

Sono a 19 settimane di gravidanza oggi mi è successa una cosa sgradevole: sono entrata in un bar e mi hanno dato un piatto sotto il quale c'era un fazzoletto bagnato e sporco di cibo. Toccando il fazzoletto posso aver preso qualche malattia? Dopo averlo toccato mi sono disinfettata le mani.