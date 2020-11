Febbre che non passa: che fare?

Una domanda di: Corina

Salve mio figlio, 2 anni e mezzo per 84 cm e 10,200 Kg, ha avuto febbre per 5 giorni con gola arrossata, dopodiché la pediatra, data la febbre persistente, mi ha dato l’antibiotico per una settimana. Per 5 giorni tutto sparito (tosse, raffreddore, febbre), ma la sera del 5°giorno di antibiotico è ricomparsa la febbre. Io sono disperata, sono stata anche al pronto soccorso per loro è un’infezione virale, da soministrare solo il paracetamolo, ma ha una febbre che dopo 2 ore dal farmaco a stento si abbassa. Cosa può essere? Grazie anticipatamente spero in una sua risposta. Cordiali saluti.



Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora, se la febbre rimane, è necessario almeno un approfondimento sul coronavirus, cioè l’esecuzione del tampone. Dopodiché spetta al pediatra curante stabilire quali altri accertamenti eventualmente effettuare. Ha eseguito urinocoltura (infezioni urinarie)? Una Rx torace (polmonite)?

Se è una forma virale comunque la febbre dopo 5-6 giorni deve sparire. Altrimenti si tratta di cercare meglio la causa effettuando specifiche indagini. Mi tenga informato, se lo desidera. Con cordialità.