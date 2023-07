Febbre che non passa con l’antibiotico

Una domanda di: Anna

Salve dottore il giorno 27/06 porto mia figlia di 3 anni dal medico privato per una tosse che non mi piaceva, aveva la gola molto rossa e mi dà Veclam per 7 giorni e areosol. Giorno 29/06 le compare la febbre continuo con l’antibiotico ma non passa. Giorno 3/07 la porto nuovamente dal pediatra mi dice che la gola è pulita torace e spalle sono puliti, se continua ad avere febbre è perché il Veclam non compre le vie urinarie quindi facciamo l’esame delle urine e iniziamo con cefixral. Non abbiamo ancora le risposte dell esame delle urine e la febbre c’è ancora nonostante questo sia il secondo giorno del secondo antibiotico. Non so più cosa fare mi sento avvilita.



Giorgio Longo Giorgio Longo Cara signora,

una tosse con gola rossa e febbre con obiettività toracica negativa ("torace e spalle puliti") e che non risponde a due antibiotici (pur non sapendo quale sia il secondo che le ha dato) indicherebbe con ragionevole certezza che si tratta di una delle tante infezione respiratoria virali che, come già avrà letto dalle mie precedenti, sono di gran lunga quelle più frequenti specie all'età della bambina. Mi scuso per il ritardo della presente, ma sarei sicuro che la bambina ora è già guarita.