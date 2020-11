Febbre che non passa e altri sintomi: che fare?

Una domanda di: Rosy

Gentile dottore, sono la mamma che le ha scritto giorni fa perché al bambino non passa la febbre. L’urinocoltura è ok e il coronavirus test è negativo. Non abbiamo effettuato ecografie ai polmoni, vivo in Germania e non mi sto trovando molto bene per quanto riguarda appunto le analisi specifiche, fanno

proprio il minimo indispensabile. Ieri sono stata al pronto soccorso perché il bambino aveva ancora la febbre e nonostante mi hanno rimandato a casa. Domani ho appuntamento dalla pediatra, adesso a di nuovo febbre e nonostante i 10 kg metterei la supposta 250 mg perché la 125 mg sembra non fare proprio effetto. Aggingo che ho notato che mentre dorme (lo tengo in braccio perché ha ancora febbre) ha raddrizzato un paio di volte la schiena: è irrilevante oppure avrà dolori articolari? Infine ha del muco verde che gli esce dal nasino. Chiedo qualche consiglio.



Gentile signora,

effettuerei le analisi per verificare che non si tratti di mononucleosi da virus Epstein Barr: si tratta di ricercare nel sangue gli anticorpi IgG e IgM. Per quanto riguarda il raddrizzare all’improvviso la schiena da quanto riferisce potrebbe essere una comune reazione alla febbre, frequente nei bambini. Tuttavia potrebbe anche trattarsi di clonie (scatti nervosi) o di uno stato di agitazione anomalo che richiede necessariamente un consulto pediatrico. Per quanto riguarda il muco per essere espressione di un’infezione importante deve essere denso e verdastro in modo persistente e prolngato. Direi per ora di effetuare con regolarità i lavaggi nasali con soluzione fisiologica. Con cordialità.

