Febbre che non passa: si deve continuare con l’antibiotico?

Una domanda di: Francesca

Mia figlia di quasi 5 anni ha avuto la febbre mattutina solo una volta al giorno a 37,8/38 per due settimane.

È stata 5 giorni bene, dopodiché è salita, questa volta a 39. Al secondo giorni di febbre siamo andati dal pediatra che ci ha prescritto un

antibiotico per tonsillite. Al 3° giorno è comparsa di nuovo la febbre a 39. In tutto questo tempo ha avuto una brutta tosse persistente e raffreddore.

Come mi devo comportare ? Continuo con l’antibiotico?



Michele Miraglia Del Giudice Michele Miraglia Del Giudice Cara signora,

le consiglio senz’altro di continuare l’antibiotico fino al termine della cura, come indicato dal pediatra. Detto questo, il mio consiglio è di far rivedere la bimba dal pediatra per un controllo. Cordialmente.

