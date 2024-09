Febbre che persiste dopo due giorni di antibiotico

Una domanda di: Valentina

Sono spaventata perché mia figlia di 9 anni, pesa 42 kg, è al 2° giorno di Zitromax 500, ieri sera aveva 37.4 e adesso ha 38.5.

La febbre è iniziata 4 giorni e mezzo fa il 23 sera con temperature anche oltre il 39, ieri non l’ha avuta ma adesso ancora, cosa mi consiglia? Portarla in ospedale o farla controllare? Oltre alle afte in bocca e leggero mal di gola oggi scomparso non ha altri sintomi, però le gengive sono rosse ed un po’ gonfie. Grazie mille.



Leo Venturelli

Gentile signora,

in genere l’antibiotico ha efficacia anche differita, tanto è vero che si aspettano 48-72 ore prima di pensare che non faccia effetto. Poi l’antibiotico è prescritto dal medico che fa diagnosi e decide la strategia farmacologica migliore. Quando la risposta alla terapia non è soddisfacente, ci sono due possibilita’: la prima e più probabile è che non si tratti di una forma batterica, ma virale come il Covid (in questo caso l’antibiotico non è efficace), la seconda che il batterio sia resistente a quell’antibiotico: in entrambi i casi il contatto col suo pediatra curante o con chi ha prescritto l’antibiotico diventa necessario. A distanza non è possibile dirle di più. Cordialmente.



