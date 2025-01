Febbre che ritorna in una bimba di 8 anni

Una domanda di: Giada

Sono un po’ preoccupata perché mia figlia di 8 anni ha avuto febbre il 22 dicembre per 5 giorni, passata senza antibiotico ma ricomparsa 4 giorni fa. Inizio antibiotico prescritto dal pediatra ma la febbre dopo essere sparita per un giorno è tornata vorrei sapere un suo parere. Grazie mille.



Cara signora,

non mi sembra che ci sia nulla che debba preoccupare. Siamo in un periodo di densa circolazione di virus. Quello dell’influenza in prima linea. La febbre che ricompare dopo un giorno dallo sfebbramento e, di norma, recede poi in 24 ore, è comune proprio nell’evoluzione dell’infezione influenzale. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

