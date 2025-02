Febbre che va e viene in un bimbo di 4 anni

Giorgio Longo Giorgio Longo

Carissimo,

non mi sembra che ci sia da preoccuparsi. In questo momento la febbre è certamente di natura “influenzale”. In altre parole legata ad un virus respiratorio di stagione (probabilmente proprio quello influenzale che sta girando in questo periodo). Comunque sia, si tratta senza possibilità di dubbio una infezione virale che tipicamente si esprime con febbre e tosse (“piccola bronchite”) e con contagi intrafamiliari, ma specialmente che non risponde alla terapia antibiotica. Terapia che ritengo la sua pediatra ha fatto riprendere, non per l’influenza, ma pensando all’otite della quale, se non ha più mal d’orecchio, è ora certamente guarito.

Quindi stia tranquillo che oggi o domani sfebbrerà spontaneamente (come la mamma).



