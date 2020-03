“Febbre” delle labbra in gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Maria

Sono a 21+4 settimane di gravidanza e da ieri mi è spuntato l’herpes labiale sul labbro. Ho già sofferto molte volte di herpes labiale in

passato ma sono preoccupata che possa essere pericoloso/ teratogeno per il feto dato che proprio ra, in gravidanza, è apparso. Cosa posso fare? È necessario

che faccia qualche eco in più, magari di 2 livello, per accertarmi che l’herpes non abbia causato danni/malformazioni? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, visto che lei già prima della gravidanza era soggetta ad Herpes labiale, non occorre effettuare accertamenti particolari sul feto in quanto non corre rischio di trasmettergli questa infezione. E’ sufficiente che lei completi il trattamento delle vescicole con Acyclovir pomata, applicandola 5 volte al giorno ad intervalli di circa 4 ore, per un totale di 4 giorni.

Informi anche il suo ginecologo curante al prossimo controllo ostetrico così valuterete insieme se sia utile per lei assumere degli integratori particolari, nell’ottica di stimolare le sue difese immunitarie.

Tenga presente che l’herpes tende a riattivarsi dopo episodi di stress (fisico o psichico) e che avere uno stile di vita sano implica curare la dieta, l’esercizio fisico e il riposo notturno, per non parlare della cura della mente!

Una frase di S. Agostino dice “Nutre la vita solo ciò che la rallegra” ed è vera sia per un buon cibo che per un giro virtuale al museo come forse in questi giorni le potrà capitare di fare…

Cordialmente.

