Febbre, dolore sanguinamento dopo l’asportazione dei polipi uterini

Una domanda di: Debora

Salve il giorno 13/3/23 sono stata operata a più polipi uterini… il giorno stesso ho avuto sanguinamento … il giorno dopo l’operazione non avevo più sanguinamento ma febbre a 38 … chiamo il mio medico e mi prescrive l’antibiotico che ho finito domenica… il giorno dopo la febbre ho avuto dolori allucinanti alla pancia come un parto ….e ricominciano le perdite di sangue che tuttora dopo 10 giorni dall’intervento ho ancora… comunque mi reco in pronto soccorso dove si nota la PCR alta … dalla visita ginecologica dicono che è tutto ok … domattina devo ripetere la PCR, ma la mia domanda è sapere se è normale che ho ancora perdite di sangue rosso vivo e abbastanza considerevoli non abbondanti. Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Debora, è possibile che alcune zone di resezione possono essere sede di un fatto infettivo. Il trattamento antibiotico, a mio giudizio, deve essere proseguito fino alla scomparsa dei sintomi e della normalizzazione della PCR. Non mi ha detto quale sostanza antibatterica è stata utilizzata, con che dosaggio e per quanti giorni e questo limita la mia capacità di darle indicazioni, se non quella di mantenere una copertura antibatterica fino alla completa risoluzione del quadro chimico ed ematochimico. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto