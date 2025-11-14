Febbre dopo 3 giorni di antibiotico: può essere ancora lo streptococco?

Professor Giorgio Longo A cura di Giorgio Longo - Professore specialista in Pediatria Pubblicato il 14/11/2025 Aggiornato il 14/11/2025

L'infezione da streptococco dopo 24 ore di antibiotico non dà più febbre, quindi se la febbre sale è dovuta al successivo sviluppo di un'infezione virale.

Una domanda di: Marta
Salve lunedì sera mio figlio è risultato positivo allo streptococco, ha iniziato la cura antibiotica con il supracef, mercoledì sera è stato il terzo giorno di antibiotico, però la notte mio figlio ha avuto febbre a 39: è normale?

Giorgio Longo
Giorgio Longo

Cara signora,
non mi dice che età ha suo figlio (che per noi pediatri è un elemento fondamentale) e perché ha fatto il tampone (immagino per una faringotonsillite febbrile). Detto questo la febbre non può essere di certo legata allo streptococco che sfebbra sempre in 24 ore dopo avviata la terapia antibiotica e, di certo, non può ricadere durante la cura. Si desume pertanto che la febbre attuale sia legata ad una infezione virale che, come credo sappia, non si giova di nessun antibiotico (in queste settimane il virus influenzale ha iniziato a mietere le sue “vittime”). Per l’antibiotico, se veramente, oltre al tampone positivo, suo figlio aveva anche una malattia (mal di gola e/o rialzo febbrile), consiglio di mantenerlo per un totale di 5-6 giorni almeno (quindi fino a sabato compreso). Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Quale latte a 13 mesi se si smette di allattare al seno?

10/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Dopo l'anno di vita si può tranquillamente offrire il latte vaccino, meglio in tazza per evitare che il bambino ne assuma troppo.   »

Mutazione MTHFR: bisogna assumere eparina e cardioaspirina quando inizia una gravidanza?

04/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione.   »

Benzodiazepine in 34^ settimana di gravidanza: ci sono rischi?

03/11/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È di gran lunga preferibile sospendere l'assunzione del Lorazepam prima del parto, in quanto il nascituro potrebbe andare incontro a crisi di astinenza della durata di circa 48 ore, proprio come accade per gli adulti. Ma l'alternativa c'è: è rappresentata dalla Quetiapina sicura in gravidanza e anche...  »

Broncospasmo in un bimbo di 3 anni: conviene fare il vaccino antiinfluenzale?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La vaccinazione antiinfluenzale non è responsabile di broncospasmi. Le “bronchiti asmatiformi” ricorrenti sono tipiche dell’età prescolare, dell’età della socializzazione, quando i bambini inevitabilmente si passano uno con l’altro i virus di stagione (fondamentali per far maturare il bagaglio di difese...  »

Fai la tua domanda agli specialisti
 