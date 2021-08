Febbre e mal di gola in gravidanza: che fare?

Una domanda di: Sonia

Mi trovo in Spagna in vacanza, sono alla settima settimana e 4 giorni e, grazie ad aria condizionata che ho trovato ovunque, mi è venuto mal di gola e non riesco a deglutire neanche i liquidi. Inoltre stamane ho provato la temperatura ed è risultata 38. Visto che il mio ginecologo è in ferie e non so a chi rivolgermi, chiedo aiuto a lei. Sto provando con latte caldo e miele nonché con gargarismi di acqua e limone , ma ho risolto poco . Normalmente usavo il Coryfin C ma non so se posso usarlo in gravidanza. Aggiungo: posso prendere la Tachipirina in gravidanza? In attesa di risposta, distinti saluti.



Sara De Carolis Sara De Carolis Gentile Sonia,

con febbre e mal di gola occorre per prima cosa escludere la CoVid-19. Deve quindi fare il tampone e nel frattempo, fino all’esito, non avere contatti con altre persone.

Per le medicine, Tachipirina 1000 fino ad un massimo di 3 volte al giorno,

Caramelle alla menta ed al miele vanno bene. Con cordialità.

