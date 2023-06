Febbricola in gravidanza: è pericolosa?

Una domanda di: Laura

Salve. Ho continua febbre bassa iniziata alla 4^ settimana di gravidanza. Ho letto che può causare malformazioni o problemi? Ora sono alla 5^ e non ha superato i 37,6 però va e viene di continuo. Grazie per la risposta.



Cara signora, un leggero rialzo della temperatura corporea può essere fisiologico nel primo trimestre di gravidanza, quindi non deve allarmare più di tanto, ma non deve neppure essere trascurato, soprattutto se la temperatura supera i 37,5 gradi, come nel suo caso (anche se di pochissimo). Quello che c’è da fare ora è individuare la causa di questa febbricola, ma lei non mi riferisce alcun altro sintomo che possa suggerirmi un’ipotesi. Indicativamente, la febbre potrebbe dipendere da un’infezione delle vie urinarie, ma potrebbe anche essere dovuta a un virus respiratorio (in questo caso però avrebbe qualche sintomo, come la tosse e il mal di gola) o anche magari a un’infezione dentale. Dirle di più mi è davvero impossibile perché non ho alcuna informazione utile per potermi esprimere. Si rivolga dunque al suo medico magari per valutare l’opportunità di effettuare un’urinocoltura. Le raccomando di bere molto, per assicurarsi una corretta idratazione (la febbre tende a disidratare soprattutto ora che è iniziato il caldo intenso). Può comunque assumere il paracetamolo, se la febbre dovesse alzarsi ulteriormente, perché anche un aumento significativo della temperatura può, da solo, creare problemi alla gravidanza. Cordialmente.

