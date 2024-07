Febbricola in una bimba di sei anni: si deve dare l’antibiotico?

Una domanda di: Sacha

Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio. Mia figlia di sei anni 10 giorni fa ha avuto una crisi di acetone con febbre e vomito che è passata dopo 4 giorni. Adesso però continua ad avere almeno una volta al giorno 37.7 – 38 di febbre anche se lei sta bene se non con un po’ di tosse. La pediatra l’ha visitata oggi e non ha trovato nulla nei polmoni ne gola o orecchiale ma non ci ha dato nessun antibiotico dicendo di aspettare ancora questa settimana se passa così. Secondo lei non sarebbe meglio utilizzare un antibiotico? Grazie mille.





Roberta Levi Roberta Levi

Buongiorno,

una febbricola non persistente potrebbe deporre per una forma virale e se la bambina sta bene, non ha sintomi e alla visita non è stato riscontrato nessun segno patologico è corretto aspettare a dare una terapia antibiotica. Piuttosto se dovesse persistere sempre in assenza di sintomatologia specifica può essere opportuno eseguire degli accertamenti, per esempio l’urincoltura, per individuarne la causa ed eventualmente procedere a una corretta terapia. Cordialmente.

