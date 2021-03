Feci con sangue vivo in bimba di due anni

Una domanda di: Simona

Salve dottore mia figlia 2 anni ha fatto la cacca dura con tracce di sangue

rosso vivo. Non lamenta dolore, gioca e non ha febbre e niente. Ma in

questi giorni ha ingerito un quantitativo di cioccolato abbastanza elevato

…possono essere ragadi ? C’è da preoccuparsi? La ringrazio…le allego

foto. Aggiungo che è intasata dal raffreddore e la sto trattando con lavaggi

nasali e con Rinorex 2 volte al giorno.



Leo Venturelli Leo Venturelli

Aiuti la piccola ad avere feci più molli con una alimentazione più corretta e ricca in verdure e frutta, senza cioccolato (poco indicato a due anni, specialmente se in quantità eccessive). E poi verifichi che non ci siano più tracce di sangue. Il fenomeno si verifica non tanto per ragadi anali ma per il passaggio di feci caprine (dure e a forma di pallina) in mucose molto irrorate di sangue (zona emorroidaria).

Se il sanguinamento persiste si rivolga al pediatra curante.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

