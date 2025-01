Feci di cane ingerite da un bambino: cosa potrebbe accadere?

Una domanda di: Aurora

Il mio bambino ha ingerito escrementi del nostro animale domestico. Si tratta di un cagnolino che ha 3 mesi ed ha un solo vaccino per ora.

Devo fare qualcosa?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

spesso non succede nulla, specie se il cagnolino sta bene in questi giorni. Controlli che il suo bambino non inizi ad avere gastroenterite (vomito e/o diarrea) per qualche microbo introdotto con le feci e che non inizi tra circa una settimana ad avere prurito alla zona anale, perché potrebbe trattarsi di un’infezione da ossiuri. La presenza di quest’ultima si verifica con il semplicissimo “nastro adesivo test”, che consiste nel porre prima della nanna serale all’esterno dell’ano del bambino un pezzetto di nastro adesivo: se ci sono gli ossiuri il mattino dopo se ne trova qualcuno. Detto tutto questo, nel caso in cui comparissero sintomi dovrà consultare il suo pediatra. Cordialmente.



