Feci scure in un bimbo di 4 anni

Una domanda di: Ilenia

Salve, mio figlio di 4 anni ha avuto 7 giorni di febbre alta, raffreddore, tosse catarrosa e mal di orecchie.

È stato curato per 7 giorni con Nurofen ogni 6/8 ore, al 4 giorno è stato dato antibiotico Augmentin sciroppo prescritto per 7 giorni.

Due giorni fa ho notato feci scure e molle, la pediatra mi ha fatto sospendere il Nurofen e sostituire con Tachipirina. In aggiunta sta prendendo anche Refalgin e Reuflor. Da ieri non ha più la febbre e sembra stare meglio è più vispo e attivo e sta mangiando di più. Sono preoccupata per le feci scure, chiedo gentilmente un vostro parere.

Grazie a tutti.

