Feci scure in un bimbo di 4 anni

Una domanda di: Ilenia
Salve, mio figlio di 4 anni ha avuto 7 giorni di febbre alta, raffreddore, tosse catarrosa e mal di orecchie.
È stato curato per 7 giorni con Nurofen ogni 6/8 ore, al 4 giorno è stato dato antibiotico Augmentin sciroppo prescritto per 7 giorni.
Due giorni fa ho notato feci scure e molle, la pediatra mi ha fatto sospendere il Nurofen e sostituire con Tachipirina. In aggiunta sta prendendo anche Refalgin e Reuflor. Da ieri non ha più la febbre e sembra stare meglio è più vispo e attivo e sta mangiando di più. Sono preoccupata per le feci scure, chiedo gentilmente un vostro parere.
Grazie a tutti.
Giorgio Longo
Cara signora lei, forse indotta dalla sua pediatra che ha cambiato l’ibuprofene con la Tachipirina, pensa che il Nurofen possa aver causato qualche sanguinamento gastrico (più giorni di utilizzo in bambino febbrile e inappetente). Ma se anche così fosse (non credo), con la guarigione tutto ritornerà normale (e penso che già oggi sarà così). Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
