Fecondazione assistita ed embrioni giunti allo stadio di blastocisti

Salve. Ho 43 anni e sono reduce da una fivet in cui sono stati recuperati 8 ovociti di cui 7 fecondati e 4 embrioni sono arrivati a blastocisti. Ho già un bimbo di 10 mesi avuto sempre grazie a PMA. Questa è la mia terza stimolazione. Io e mio marito non abbiamo problemi. Secondo lei, in base a quanto prodotto e alla mia recente gravidanza, ho qualche possibilità? La ringrazio anticipatamente.



Gentile signora,

sicuramente il fatto che siano arrivati allo stadio di blastocisti è un buon segnale. Non si può però sapere, solo dall’essere blastocisti, se sono euploidi, cioè normali, o no. Sappiamo che a 43 anni oltre l’80 per cento degli ovociti sono alterati, per cui le possibilità non sono tantissime, ma comunque ci sono. Con cordialità.



