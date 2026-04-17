Femmina all’80%: cosa significa?

A volte chi esegue l'ecografia se non è sicuro di aver visto con chiarezza il sesso del bambino, quindi lo comunica con riserva, rifacendosi alle probabilità.

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Gentile signora, immagino che il collega consideri "probabile" che il feto sia di sesso femminile, ma che attenda la morfologica per dargliene conferma. L'ecografia morfologica la effettuerà a breve, intorno alla 20^ settimana (di sicuro l'appuntamento le è già stato fissato, dico bene?) e in questa occasione le verrà comunicato con certezza se è in attesa di un maschietto oppure di una bambina. In generale, quando effettuerà il controllo non esisti a esporre al ginecologo che lo eseguirà i suoi eventuali dubbi. Cari saluti.

Una domanda di: Alina Oggi sono andata a fare la visita. Il mio ginecologo ha scritto sopra un foglio" XX46 femmina 80%". Sono a 18 settimane e 2 giorni di gravidanza: vorrei sapere, se non fosse stato sicuro perché avrebbe scritto così? Grazie.

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A ogni nuovo concepimento, le probabilità di avere un maschio oppure una bambina sono uguali a quelle delle gravidanza precedenti, quindi è possibile che dopo tre maschi (o tre femmine) anche il quarto bambino sia dello stesso sesso dei fratellini. »

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Sia un'ecografia effettuata troppo presto sia il test che analizza il DNA del feto circolante nel sangue materno possono dare un risultato sbagliato. Ripetere l'ecografia in un'epoca della gravidanza in cui di sicuro diventa possibile visualizzare i genitali del bambino è quanto si può fare per scoprire,... »

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Il sesso del bambino va chiesto a chi effettua l'ecografia, perché da un unico fermo immagine, oltretutto che non riprende i genitali, è impossibile stabilirlo. »

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L'otto test ha dei limiti, quindi non è detto che fornisca un risultato attendibile, anche se, di fatto, le probabilità che "dica il vero" sono più alte rispetto alle possibilità di errore, che comunque esistono. »

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A fronte di due pareri opposti circa il sesso del feto, per scoprirlo non resta che attendere il momento della nascita. »