Femmina all’80%: cosa significa?

Dottor Gaetano Perrini A cura di Gaetano Perrini - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 17/04/2026 Aggiornato il 17/04/2026

A volte chi esegue l'ecografia se non è sicuro di aver visto con chiarezza il sesso del bambino, quindi lo comunica con riserva, rifacendosi alle probabilità.

Una domanda di: Alina
Oggi sono andata a fare la visita. Il mio ginecologo ha scritto sopra un foglio" XX46 femmina 80%". Sono a 18 settimane e 2 giorni di gravidanza: vorrei sapere, se non fosse stato sicuro perché avrebbe scritto così? Grazie.

Dottor Gaetano Perrini
Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora,
immagino che il collega consideri "probabile" che il feto sia di sesso femminile, ma che attenda la morfologica per dargliene conferma. L'ecografia morfologica la effettuerà a breve, intorno alla 20^ settimana (di sicuro l'appuntamento le è già stato fissato, dico bene?) e in questa occasione le verrà comunicato con certezza se è in attesa di un maschietto oppure di una bambina. In generale, quando effettuerà il controllo non esisti a esporre al ginecologo che lo eseguirà i suoi eventuali dubbi. Cari saluti.

Femmina all’80%: cosa significa?

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