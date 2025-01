Femmina o maschio il mio bambino? L’ecografia dà risultati contrastanti

Di solito è l'ecografia morfologica che consente di vedere con maggiore chiarezza i genitali del feto nel momento in cui viene effettuata. L'ecografia è un'indagine in movimento che va letta durante l'esecuzione.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara signora, l’immagine che lei inoltra sembrerebbe in effetti dimostrare un’anatomia fetale di sesso maschile. Rimane sempre comunque una piccola quota di dubbio legata alla posione del bambino o a qualche ombra che potrebbero erroneamente dare una falsa immagine. Ricordi che l’ecografia è un esame dinamico e si valuta mentre si muove la sonda e non sul fermo immagine. Detto questo percentualmente mi sembra più probabile che sia maschio anche perché la morfologica in genere permette di visualizzare i genitali in modo chiaro. Mi faccia sapere …

Una domanda di: Francesca Vorrei una informazione. Il mio ginecologo fino a qualche settimana fa mi indicava come sesso del feto femmina, oggi in fase dí morfologica l’ostetrica mi ha indicato che secondo lei potrebbe essere maschio . Vorrei gentilmente un suo parere , grazie.

Gli Specialisti Rispondono

La Sindrome da Ipersensibilità dei Recettori della Tosse (SIRT) in genere tende a risolversi a mano a mano che il bambino cresce, tuttavia ci sono casi in cui persiste anche in età scolare, fortunatamente dando luogo ad accessi di tosse via via sempre più sporadici. »

Gli Specialisti Rispondono

Non ci si dovrebbe dispiacere perché il bambino preferisce altre figure alla propria. Ben peggiori sono i casi in cui i figli piccoli vivono i temporanei distacchi dalla mamma con sofferenza. »

Gli Specialisti Rispondono

Lo sfarfallamento isolato, non associato ad altre stereotipie motorie, non è un segnale sufficiente per fare diagnosi di autismo. »

Gli Specialisti Rispondono

Nelle primissime settimane di gravidanza, salvo diversa indicazione medica, non ha alcun senso continuare a sottoporsi di propria iniziativa al dosaggio delle beta perché il risultato da un lato non è predittivo del futuro della gravidanza dall'altro quasi sempre crea inutile allarme. »