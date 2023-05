Femore al 10° centile rilevato dall’ecografia: è preoccupante?

Una domanda di: Serena

Salve Dottoressa, sono di 32 settimane e ieri ho fatto l’ecografia di accrescimento e flussimetira del 3° trimestre ed è risultato un femore corto, al 10° centile. Il peso stimato è 1810 grammi x 39 centimetri di lunghezza. La ginecologa che ha eseguito l’ecografia mi ha perlato di possibile nanismo o displasia scheletrica. Vorrei avere altri pareri perché questa notizia mi crea tanta preoccupazione. Grazie.



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, un femore al 10° percentile non depone per un sospetto di nanismo o di displasia scheletrica. Un femore al 10° percentile come valore isolato rientra nei limiti di norma. Per porre diagnosi delle patologie sospettate bisogna invece controllare la misura di tutte le ossa degli arti sia superiori che inferiori e vederne la morfologia. Direi quindi di non agitarsi e di eseguire una ecografia più approfondita che potrà rassicurarla. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto