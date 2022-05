Femore corto del feto: così è emerso dall’ecografia: è preoccupante?

Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, effettivamente il femore risulta sotto il 5° percentile.

Non si allarmi, può essere privo di significato patologico ma per prudenza le consiglio di chiedere al collega che ha eseguito l’esame di ricontrollare i dati e se corretti ripetere i controlli per avere una tranquillità in più.

Cordiali saluti.

