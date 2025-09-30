Ferita aperta a contatto con sangue di maiale: ci sono rischi?

Il sangue di animali potrebbe contenere batteri, come la Listeria, che potrebbero trasmettere un'infezione venendo a contatto con una ferita aperta.

Una domanda di: Ludovica
Salve, sono al quarto mese di gravidanza e ieri mentre stavo tagliando della carne di maiale mi sono tagliata con lo stesso coltello che stavo usando, questo era pieno di sangue di carne di maiale e anche il dito che ha subito questo piccolo taglio era pieno di sangue di carne, ho paura: rischio qualcosa per feto? Preciso che dopo uno o due di minuti sono
andata in bagno e ho lavato due volte le mani con acqua e sapone e poi ho applicato lysoform disinfettante e chiuso la ferita con cerotto. Grazie anticipatamente.

Fabrizio Pregliasco
Cara signora,
il contatto tra una ferita aperta e il sangue di un maiale in effetti non è esente da rischi. Nel sangue possono essere presenti batteri, come la Listeria o la salmonella, che possono contaminare la ferita e poi determinare lo sviluppo di un'infezione. Per questa ragione viene sempre suggerito alle donne incinte di proteggere le ferite aperte con bendaggi in
grado di impedire la trasmissione di agenti infettivi in caso di contatto accidentale con qualcosa di contaminato o infetto. Detto questo, potrebbe anche non essere accaduto nulla, stia però all'erta e alla prima comparsa di sintomi come febbre, dissenteria, malessere generale (tanto per citarne alcuni) si rivolga prontamente al suo medico facendogli presente l'accaduto per facilitarlo nella comprensione della loro origine. In questo caso, sarà il medico a darle le indicazioni più appropriate sul da farsi. Cordialmente.

