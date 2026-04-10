Fermenti lattici: si possono assumere in gravidanza?

Redazione A cura di “La Redazione” Pubblicato il 10/04/2026 Aggiornato il 10/04/2026

I fermenti lattici non sono controindicati in gravidanza, ma l'ideale per il benessere del microbiota intestinale è seguire un'alimentazione sana.

Una domanda di: Teresa
Sono a 6 settimane di gravidanza, posso prendere i fermenti lattici?

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,
sì, certo, si possono assumere. Ma un'ottima alternativa è rappresentata dallo yogurt e dal kefir che possono essere inseriti con grandi benefici all'interno di un'alimentazione sana. In generale, per sostenere il microbiota intestinale, prezioso per il sistema immunitario e anche per favorire la funzione intestinale, è importante seguire una dieta varia e ben bilanciata, prediligendo i cibi freschi ed escludendo gli ultraprocessati (ovvero con troppi additivi per insaporirli e/o conservarli). In particolare, nell'alimentazione non dovrebbero mancare i cereali integrali e i legumi. Con cordialità.

Fermenti lattici: si possono assumere in gravidanza?

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