Fermenti lattici: si possono assumere in gravidanza?
A cura di “La Redazione”Pubblicato il 10/04/2026Aggiornato il 10/04/2026
I fermenti lattici non sono controindicati in gravidanza, ma l'ideale per il benessere del microbiota intestinale è seguire un'alimentazione sana.
Una domanda di: Teresa Sono a 6 settimane di gravidanza, posso prendere i fermenti lattici?
Claudio Ivan Brambilla
Gentile signora,
sì, certo, si possono assumere. Ma un'ottima alternativa è rappresentata dallo yogurt e dal kefir che possono essere inseriti con grandi benefici all'interno di un'alimentazione sana. In generale, per sostenere il microbiota intestinale, prezioso per il sistema immunitario e anche per favorire la funzione intestinale, è importante seguire una dieta varia e ben bilanciata, prediligendo i cibi freschi ed escludendo gli ultraprocessati (ovvero con troppi additivi per insaporirli e/o conservarli). In particolare, nell'alimentazione non dovrebbero mancare i cereali integrali e i legumi. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se la futura mamma ha meno di 30 anni ed è alla sua prima gravidanza non ha bisogno di alcun integratore, almeno nei primi mesi. Più avanti potrebbe servirle il ferro (ed eventualmente vitamine e fluoro). »
Il nostro corpo a volte chiede determinati cibi (le famose "voglie" della gravidanza hanno il loro perché) o ne fa rifiutare altri perché "sente" cosa è meglio per il proprio benessere. Lo stesso vale per gli integratori: il consiglio è di assecondarlo. »
Nelle donne che seguono un'alimentazione vegana è comune la carenza di vitamina B12, quindi l'assunzione di integratori che la contengono diventa indispensabile. Ma se il deficit è lieve e la dieta include anche alimenti di origine animale non ci sono rischi per lo sviluppo del feto.
»
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer