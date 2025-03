Fetal doppler casalingo: è sicuro usarlo?

Una domanda di: Mario Abbiamo comprato un fetal doppler per uso casalingo, avevamo voglia di provare l'emozione di ascoltare il cuoricino, premetto che siamo alla 12 settimana, e che non è una cosa che faccio tutti i giorni, e massimo 5 minuti giusto per provare a trovarlo, ma lo posso usare tranquillamente? Ed è sbagliato farlo? Ho letto pareri discordanti, tipo riscaldamento dei tessuti, e insomma vorrei fare tutto tranne che arrecare danno. O posso usarlo tranquillamente, senza farne un abuso? Grazie mille.



Gentile signor Mario, purtroppo non so darle una risposta precisa non avendo idea di che tipo di apparecchio si tratti, se ha le caratteristiche tecniche adeguate per essere utilizzato, se la manifattura è affidabile oppure no. Se però vuole un consiglio da "amica" più che da ginecologa, lasci perdere. Dal momento che immagino non abbia la più pallida idea di come debba essere la frequenza del feto durante la gravidanza [non è una critica, la frequenza cardiaca del feto non è sempre facile da interpretare anche per gli ostetrici esperti], l'uso di questa macchinetta potrà soltanto crearvi delle ansie che non sapreste come fronteggiare in tempo reale. Se poi vuole anche il consiglio da ginecologa, lasci perdere, sempre per i motivi di cui sopra. Cordialmente.





