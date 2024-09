Feto con circonferenza cranica piccola

Una domanda di: Maria

Salve, ai controlli mi viene sempre detto che la circonferenza cranica della mia bambina è piccola, però ogni volta che chiedo maggiori spiegazioni vengo

rassicurata e liquidata con un “non si preoccupi, lo teniamo sotto controllo”. Può darmi maggiori spiegazioni in merito? Grazie. Allego foto

dell’ultima ecografia con tanto di misurazioni.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Maria,

tutte le misure del feto che vengono rilevate durante l’ecografia sono confrontate con tabelle di normalità che derivano da centinaia e centinaia di feti che sono poi diventati neonati normali.

In linea generale, si definiscono “normali” le misure comprese fra il 5° ed il 95° centile. In realtà i centili definiscono solo come si distribuiscono i valori in una determinata popolazione, per quanto riguarda le misure fetali la popolazione considerata è quella dei feti in una determinata settimana di gravidanza (età gestazionale).

In pratica, la valutazione è complessiva e comprende tutte le misure, la curva di crescita, l’anatomia fetale, i dati clinici e solo mettendo tutto insieme è possibile esprimere un parere su quel feto specifico.

Nel referto dell’ecografia in genere si scrive un commento riassuntivo, per esempio “valori biometrici fetali nella norma per l’età gestazionale” oppure sono segnalate eventuali anomalie di crescita.

Le consiglio di riparlarne con il medico che ha fatto l’ecografia che molto meglio di me potrà dirle come stanno le cose nel suo specifico caso, appunto. Cordialmente.

