Feto con circonferenza cranica al 95° percentile e ventricolomegalia borderline

Una domanda di: Marta

Salve, ieri ho fatto l’ecografia di accrescimento a 30 settimane. Aspetto un maschio e dalle misure ha la testa piuttosto grande, circonferenza cranica al 95° percentile. Inoltre il ventricolo cerebrale sinistro è a 10.2. Mi hanno detto di fare delle analisi per dei virus per vedere se la crescita della testa possa essere fisiologica o c’è stata qualche infezione. Mi dicono di stare tranquilla che probabilmente il bambino è bello grande ed ha una testa grande quindi ci può stare questo valore del ventricolo, ma non riesco a stare tranquilla davvero… Grazie in anticipo se è possibile avere qualche ulteriore delucidazione in merito.



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, una ventricolomegalia borderline isolata come la sua di per sé non è una patologia. Soprattutto in un bambino con la testa al 95° percentile. Tenga conto che il valore limite è 10 mm, per questo la sua misura viene definita al limite di norma. Tuttavia è corretto indagare la situazione, non per agitarla ma viceversa per farla stare più tranquilla. Escludere la presenza di infezioni e ripetere l’ecografia a distanza di due/tre settimane, eventualmente aggiungendo una neurosonografia per vedere la restante morfologia intracranica (in particolare modo il corpo calloso) rientrano nella routine in questi casi. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

