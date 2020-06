Feto con dilatazione dei bacinetti renali: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Valentina

Ho 33 anni e sono alla mia terza gravidanza. Ho effettuato un’ecografia premorfologica a 15+3 settimane. Tutto nella norma DBP 31 mm, CC 114 mm, CA 96.5 mm femore 16 omero 16.3 mm ma è stata riscontrata un dilatazione persistente dei bacinetti renali di 0.47 e 0.48 cm con aumento del diametro Ap della vescica. Ho effettuato il Prenatalsafe3 per le trisonomie con risultato negativo Come dovrò comportarmi? Il feto potrebbe avere delle sofferenze per questi bacinetti dilatati? Che ne potrebbero compromettere la vita? O potrei stare tranquilla e godermi la gravidanza fino alla nascita con qualche controllo in più? Grazie per la risposta.



Mario Mancini Mario Mancini Gentile signora,

la dilatazione dei bacinetti renali è un fenomeno abbastanza comune nel feto. È attribuito alla presenza di un restringimento del condotto che collega i reni all’uretere. Nella maggioranza dei casi va incontro a risoluzione spontanea nel primo anno di vita per cui non si deve preoccupare. Il momento più importante è comunque dopo la nascita, quando il rene comincia la sua funzione. Dovrà essere controllato con ecografia e, se nei mesi successivi la dilatazione dovesse apparire peggiorata, è necessario effettuare un controllo con la scintigrafia. Raramente si deve ricorrere ad un intervento di plastica del giunto che risolve il problema senza conseguenze per la salute del bambino. Quindi può attendere in totale tranquillità l’evoluzione della gravidanza. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto