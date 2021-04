Feto con femore corto

Una domanda di: Lisa

Ho effettuato morfologica con eco di secondo livello e il femore risultava inferiore del 5% e uno dei due leggermente curvo. I medici un po’ in disaccordo tra di loro hanno scritto possibile displasia mentre l’altro parlava di un bimbo solo con femore costituzionalmente piccolo. Mi hanno fatto prelievo amnio e primi risultati negativi per le maggiori trisomie.

Sono molto preoccupata, ho confrontato l’eco con quella dei miei altri due figli e anche loro avevano il femore un po’ curvo. Ho ragione di preoccuparmi?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quando lei mi riferisce può prevedere molteplici interpretazioni mancando il dato relativo al percorso di diagnosi prenatale utile a definire il rischio di sindrome cromosomica in particolare la trisomia del cromosoma 21 o sindrome di Down. Il femore corto infatti può essere rappresentativo di anomalie sindromiche ma non va mai dimenticato che il feto è espressione del patrimonio genetico di entrambi genitori e che all’interno della nostra popolazione possono essere presenti elementi rappresentati da una curva di normalità all’interno della quale ci sono persone con il femore corto (quindi se lei o suo marito o entrambi avete questa caratteristica si può pensare che il bambino l’abbia ereditata). Certamente aver effettuato un approfondimento come l’amniocentesi può aver chiarito il sospetto.

Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto