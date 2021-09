Feto con femore corto: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Simona

Salve dottoressa,

ho bisogno del suo parere.

Ieri a 35+0 ho fatto l’eco di accrescimento, (preciso che fino a 31

settimane le misure del mio bambino erano tutte nella norma) ma ieri il mio

ginecologo mi ha detto che tutte le misure sono nella norma tranne il femore che è

più corto di circa 1 cm e mezzo.

Sono preoccupata perché ho un’unica arteria ombelicale diagnosticata alla

morfologica. Aggiungo inoltre che ho fatto il DNA fetale che è risultato

negativo. Grazie in anticipo per la risposta.



Arianna Prada Arianna Prada

Gentile signora,

fondamentale sarebbe sapere il percentile della crescita del femore. Molte mamme si preoccupano ma, se le misure sono all’interno dei percentili, i bambini sono spesso nella norma e semplicemente misure grandi o piccole riflettono unicamente una caratteristica personale.

L’arteria ombelicale unica può essere campanello di allarme per problemi ai cromosomi come pure il femore corto ma hanno sicuramente un peso inferiore rispetto alla ricerca del DNA fetale su sangue materno che, al momento ci offre, sebbene non una certezza, una grande rassicurazione.

Non deve preoccuparsi che sia l’arteria ombelicale unica ad influenzare la crescita fetale perché la crescita addominale normale.

L’arteria ombelicale viene monitorata a fine gravidanza nell’ospedale dove si partorirà in maniera tale da valutare un corretto timing del parto.

Se invece il femore è sotto i percentili di norma (dato che non conosco perché appunto non mi ha riferito la misura) dovrà fare un controllo presso un centro di diagnosi prenatale per fare il punto della situazione.

Con cordialità.

