Feto con femore corto (ma nei limiti della norma): c’è da preoccuparsi?

Se a 30 settimane la misura del femore non è aumentata come quattro settimane prima, può essere opportuno ripetere il controllo a distanza di un mese. Tuttavia, se il ginecologo dice che va tutto bene, si può stare tranquilli.
Una domanda di: Giuseppina Salve, sono gravida di 31 settimane e ho una domanda perché sono molto preoccupata.
Il mio ginecologo mi ha fatto una eco a 26+4 e un’altra a 30+3 e ho notato che il femore del mio bimbo non è cresciuto quanto avrebbe dovuto.
Il mio ginecologo ha detto che va tutto bene e che non devo preoccuparmi, ma vorrei un altro parere.
Eco a 26+4:
BPD (Hadlock) 67.69 mm
OFD (HC). 91.32 mm
HC (Hadlock). 250.59 mm
AC (Hadlock). 230.02 mm
FL (Hadlock). 47.56 mm
62.9%
44.7%
66.4%
17.6%
Eco a 30+3:
BPD (Hadlock). 80.55 mm
OFD (HC). 89.87 mm
HC (Hadlock). 269.83 mm
AC (Hadlock). 275.35 mm
FL (Hadlock). 54.07 mm
89.6%
3.4%
79.1%
3.9%
Nell’ultima eco il bimbo si è messo in posizione cefalica, ho fatto sia Nipt Test che translucenza nucale che sono tutto ok, morfologica tutto ok.
Arianna Prada
Buongiorno signora,
le misure del femore che riferisce sono nei limiti di norma. A 26 settimane il femore oscillava intorno al 50° percentile ed a 30 settimana invece verso un centile più basso.
Se il ginecologo le ha detto di stare tranquilla non si preoccupi. Ripeterei tuttavia il controllo tra un mese per prudenza.
Cordiali saluti.
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