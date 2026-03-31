Feto con femore corto (ma nei limiti della norma): c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Giuseppina

Salve, sono gravida di 31 settimane e ho una domanda perché sono molto preoccupata.

Il mio ginecologo mi ha fatto una eco a 26+4 e un’altra a 30+3 e ho notato che il femore del mio bimbo non è cresciuto quanto avrebbe dovuto.

Il mio ginecologo ha detto che va tutto bene e che non devo preoccuparmi, ma vorrei un altro parere.

Eco a 26+4:

BPD (Hadlock) 67.69 mm

OFD (HC). 91.32 mm

HC (Hadlock). 250.59 mm

AC (Hadlock). 230.02 mm

FL (Hadlock). 47.56 mm

62.9%

44.7%

66.4%

17.6%

Eco a 30+3:

BPD (Hadlock). 80.55 mm

OFD (HC). 89.87 mm

HC (Hadlock). 269.83 mm

AC (Hadlock). 275.35 mm

FL (Hadlock). 54.07 mm

89.6%

3.4%

79.1%

3.9%

Nell’ultima eco il bimbo si è messo in posizione cefalica, ho fatto sia Nipt Test che translucenza nucale che sono tutto ok, morfologica tutto ok.

