Feto con femore corto rilevato dall’ecografia

Salve dottoressa sono a 38 settimane. A 33 settimane ho fatto l’ecografia e hanno riscontrato un piccolo problema: il mio bimbo ha il femore corto al 3centile del resto mi ha detto che va tutto bene. Mi ha spiegato che se c’è qualcuno basso in famiglia è normale. Io sono bassa mio marito è basso pure e i miei tre figli sono bassi … Vorrei sapere se si corrono rischi sono preoccupata. La ringrazio.



Buongiorno signora, un femore corto non vuole dire che ci siano dei problemi, semplicemente sottolinea il fatto che su 100 feti 97 sono più alti di suo figlio. Se la vostra famiglia è costituita da persone basse molto probabilmente ha preso da voi. Ovviamente, come le avranno spiegato i colleghi, l’ecografia non può porre diagnosi di anomalie genetiche e cromosomiche che per altro si possono verificare anche con una crescita al 50° percentile. Cordiali saluti.

