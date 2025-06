Feto con femore “piccolo”: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Valeria Volevo chiedere un parere, sono in gravidanza, ultima mestruazione 8/11/2024. Data presunta parto inizialmente 15/08/2025 ridatata poi al 7/08/2025 (secondo la mia ginecologa erroneamente perché ho fatto clomid e sono stata monitorata ecograficamente). Alla morfologica mi hanno detto che il bambino era più piccolo e nelle ecografie successive continuano a fare riferimento ad un femore più piccolo. Questa cosa mi mette ansia perché non vorrei ci fossero delle malformazioni, anomalie o patologie del bimbo. Dovrei preoccuparmi?



Arianna Prada

Buongiorno, un femore "piccolo" non definisce la situazione anche perché, purtroppo, l'ecografia non può escludere la totalità delle malattie congenite.

Tuttavia se ci riferiamo unicamente alla misura, un femore può essere perfettamente nella norma pur essendo al 5° o al 95° percentile. È come se noi ci riferissimo a due uomini alti rispettivamente 162 ed 186 cm., sono entrambi normali ma i femori avranno diverse lunghezze.Quello che è importante è che il valore sia nella norma e che tutto il resto della ecografia vada bene. Cordiali saluti.



