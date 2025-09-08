Feto con gli occhi aperti in 16^ settimana: è normale?



Gentile Gabriella,

la prima domanda che mi pongo è: come fa ad affermare che gli occhi del feto erano aperti? Per quanto riguarda l’ecografia, va precisato che con l’ecografia bidimensionale non è possibile rilevare questo dato, cioè vedere se il feto ha gli occhi aperti o chiusi. Valutare se gli occhi sono aperti o chiusi è possibile solo ed esclusivamente con l’ecografia 3D, utilizzando una tecnica di superficie dedicando tempo ed attenzione. Per quanto riguarda ciò che sappiamo sulla fisiologia dello sviluppo fetale, i feti iniziano ad aprire gli occhi a partire da 28-30 settimane e poi pian piano fanno movimenti palpebrali che portano all’apertura con frequenza relativamente maggiore, ma comunque sono movimenti saltuari. Normalmente i feti stanno con gli occhi chiusi, che è diverso dai movimenti oculari che sono movimenti delle orbite (in genere con palpebre chiuse). Cordialmente.



