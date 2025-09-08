Feto con gli occhi aperti in 16^ settimana: è normale?

Una domanda di: Gabriella
Rientra nella norma se il feto alla 16esima settimana di gravidanza aveva gli occhi già aperti? Di nuovo alla morfologica alla 21esima sempre gli occhi aperti? Grazie mille.
Elsa Viora
Gentile Gabriella,
la prima domanda che mi pongo è: come fa ad affermare che gli occhi del feto erano aperti? Per quanto riguarda l’ecografia, va precisato che con l’ecografia bidimensionale non è possibile rilevare questo dato, cioè vedere se il feto ha gli occhi aperti o chiusi. Valutare se gli occhi sono aperti o chiusi è possibile solo ed esclusivamente con l’ecografia 3D, utilizzando una tecnica di superficie dedicando tempo ed attenzione. Per quanto riguarda ciò che sappiamo sulla fisiologia dello sviluppo fetale, i feti iniziano ad aprire gli occhi a partire da 28-30 settimane e poi pian piano fanno movimenti palpebrali che portano all’apertura con frequenza relativamente maggiore, ma comunque sono movimenti saltuari. Normalmente i feti stanno con gli occhi chiusi, che è diverso dai movimenti oculari che sono movimenti delle orbite (in genere con palpebre chiuse). Cordialmente.
