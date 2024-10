Feto con il femore un po’ corto: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Lucia

Ho fatto la visita oggi e il ginecologo mi ha detto che il femore è un po’ corto! È di 61,3 mm e sono alla 35 settimana +1 ! Tutti gli altri valori

sono perfetti, feci il bitest e risultò così buono da non richiedere altri tipi di analisi più invasive! Cosa posso fare? Sono seriamente preoccupata.



Buongiorno, come le ha detto il suo curante un femore di 61.3 mm rientra nel limite inferiore della norma. Piccolo ma nella norma.

Capisco le sue preoccupazioni ma se il ginecologo non ha ravvisato nessun’altra anomalia e non le ha chiesto un altro controllo di secondo livello non c’è nulla che attualmente debba fare.

Cordiali saluti.



