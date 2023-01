Feto con la testina piccola: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Sara

Dall’ecografia di accrescimento fatta a 31+4 mi sono preoccupata perché il bimbo è stato sempre sul 40° percentile e invece li è risultato al 18. La dottoressa ha detto di essere ai limiti inferiori ma niente di più che la flussimetria va bene e che noi genitori siamo piccolini. La cosa che mi preoccupa di più è la testa che risulta una settimana indietro al 3° percentile (allego foto misure). Rifatta eco dopo 18 giorni a 34+2 il feto risulta al 25° percentile ma sempre la testa al 3° percentile o al 10° percentile secondo le tabelle intergrowh 21: in 18 giorni è cresciuta da 275 mm a 298 mm. La ginecologa dice di non preoccuparsi che è la costituzione piccola come noi considerando che io sono nata di 2,6 kg sono alta 1,55 e la mia testa attuale è di 52 cm mentre mio marito è nato di 3,2 kg, è alto 1,65 e ha la testa di 57 cm. Io ho paura della microcefalia ma secondo la ginecologa non mi dovrei preoccupare e ormai manca poco alla nascita e non c’è bisogno di approfondire.



Elsa Viora Elsa Viora Gentile Sara, innanzitutto è necessario ricordare che, in linea generale, si parla di "microcefalia" quando la misura della circonferenza cranica è inferiore al 3° centile per l'età gestazionale, ma poi bisogna fare una valutazione complessiva con le altre misure e la situazione clinica. Nel suo caso le misure del diametro biparietale (BPD) e della circonferenza cranica a 31 settimane erano nella norma (superiori al 5° centile). Non vedo le misure a 35 settimane, ma bisogna anche tener conto che talvolta non si riesce a prendere la scansione ideale perche la testa del bimbo è già in basso. Credo che sia opportuno ascoltare quanto la sua dottoressa le ha detto e stare tranquilla. Mi dia notizie, con cordialità.