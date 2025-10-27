Feto con pene piccolo: che fare?

Dottoressa Elsa Viora A cura di Elsa Viora - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 27/10/2025 Aggiornato il 27/10/2025

Ripetere il controllo ecografico è quello che si deve fare quando l'ecografia non individua con chiarezza i genitali esterni e in un maschietto si ha il dubbio che il pene non sia della misura attesa.

Una domanda di: Sandra
Salve, l'altro giorno ho fatto la morfologica (19^ settimana + 4 giorni). La ginecologa mi ha detto che andava tutto bene, cuore, reni, stomaco tutto, solo che non riusciva a vedere il sesso, (è un maschio, ho fatto il DNA fetale). Poi oggi mi ha richiamato dicendomi che deve rifare qualche scansione perché ha avuto il guasto, alla fine ha riprovato a vedere il sesso ma lui ha sempre le gambe chiuse, ma mi ha detto che si intravede un pene piccolo e mi ha detto che sospetta ipogentalismo. Non mi ha assicurato, non mi ha detto niente solo che devo fare accertamenti, devo preoccuparmi?

Elsa Viora
Elsa Viora

Gentile Sandra,
la sua ginecologa si è comportata correttamente: quando si conosce il sesso cromosomico (XX o XY) è opportuno andare a ricercare i genitali esterni (pene o grandi labbra) in modo da valutare se vi è corrispondenza. Se l'atteggiamento del feto non è favorevole, cioè non è possibile ottenere una corretta scansione dei genitali esterni si ripete l'ecografia.
Se non vi corrispondenza fra il sesso cromosomico rilevato dal NIPT è indicato eseguire l'amniocentesi per analizzare in modo più preciso il sesso cromosomico. Al momento, credo che la prima cosa da fare sia ripetere l'ecografia, segua quanto le ha detto. Spero di essere stata utile.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Broncospasmo in un bimbo di 3 anni: conviene fare il vaccino antiinfluenzale?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

La vaccinazione antiinfluenzale non è responsabile di broncospasmi. Le “bronchiti asmatiformi” ricorrenti sono tipiche dell’età prescolare, dell’età della socializzazione, quando i bambini inevitabilmente si passano uno con l’altro i virus di stagione (fondamentali per far maturare il bagaglio di difese...  »

Pancione e traumi: quando preoccuparsi?

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Durante la gravidanza, in seguito a un infortunio la verifica che tutto sta procedendo al meglio è una pancia sempre bella morbida e soffice. Qualora la pancia dovesse indurirsi ed essere molto tesa oppure dovessero comparire dolori simili a quelli del ciclo mestruale, potremmo essere di fronte a contrazioni...  »

A 5 settimane l’embrione non si vede

27/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

Nella 5^ settimana di gravidanza non è motivo di allarme non visualizzare l'embrione con il battito del cuoricino. In questa epoca quello che conta è individuare in utero la camera gestazionale.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 