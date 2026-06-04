Feto con ventricoli asimmetrici: ci saranno ripercussioni?

Una domanda di: Ludovica

Fino a 24 settimane morfologiche e amniocentesi sempre normali (solo piedi torti isolati). Ho eseguito una RMN fetale perché alla morfologica delle 29 settimane non era ben visibile un ventricolo cerebrale (che fino a ora era visibile).

Al referto della RMN si legge: "si apprezza asimmetria di dimensione dei ventricoli cerebrali laterali con prevalenza del ventricolo di sinistra ed obliterazione in particolare della cella media ventricolare di sinistra con parete ventricolare strettamente adiacente al foglietto di destra del cavo del setto pellucido; a tale livello si apprezza una lieve congestione del plesso vascolare corioideo. Non alterazioni del segnale parenchimale, regolare corpo calloso e fossa cranica posteriore.

Linea mediana in asse". Sulla Biometria: diametro trasverso ventricoli laterali: 3 dx, 5 six.

Porterà esiti nel neurosviluppo? Perché un ventricolo è variato di forma? Grazie.

