Feto con ventricoli asimmetrici: ci saranno ripercussioni?

Dottoressa Arianna Prada A cura di Arianna Prada - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 04/06/2026 Aggiornato il 04/06/2026

Un'asimmetria ventricolare è un'eventualità frequente anche nelle persone con normale sviluppo cognitivo. In ogni caso, quando l'ecografia la riscontra è necessario indagare sulle cause.

Una domanda di: Ludovica
Fino a 24 settimane morfologiche e amniocentesi sempre normali (solo piedi torti isolati). Ho eseguito una RMN fetale perché alla morfologica delle 29 settimane non era ben visibile un ventricolo cerebrale (che fino a ora era visibile).
Al referto della RMN si legge: "si apprezza asimmetria di dimensione dei ventricoli cerebrali laterali con prevalenza del ventricolo di sinistra ed obliterazione in particolare della cella media ventricolare di sinistra con parete ventricolare strettamente adiacente al foglietto di destra del cavo del setto pellucido; a tale livello si apprezza una lieve congestione del plesso vascolare corioideo. Non alterazioni del segnale parenchimale, regolare corpo calloso e fossa cranica posteriore.
Linea mediana in asse". Sulla Biometria: diametro trasverso ventricoli laterali: 3 dx, 5 six.
Porterà esiti nel neurosviluppo? Perché un ventricolo è variato di forma? Grazie.

Arianna Prada
Arianna Prada

Gentile signora,
le asimmetrie ventricolari sono frequenti anche nelle persone con un normale sviluppo cognitivo. Il riscontro nella vita fetale di tale situazione va tuttavia indagato con controlli successivi nel tempo per capirne le cause ed eventualmente le ripercussioni della vita futura. Immagino le sue preoccupazioni ma da un lato ha la tranquillità di un cariotipo normale e dei ventricoli che sebbene asimmetrici hanno delle dimensioni adeguate. Si affidi ai colleghi per le successive valutazioni. Cordiali saluti.

donna vicina al parto guada ecografia

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